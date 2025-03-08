Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что четыре "Шахеды" попали по гражданскому пищевому предприятию, которое занималось переработкой мяса. В результате атаки погибли три человека, семеро раненых.

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Последствия российских ударов

Анна Черненко отметила, что из-за атаки беспилотниками на предприятии занялся большой пожар. Во время его ликвидации спасатели нашли трех погибших, их тала обгорели. Также ранены 7 сотрудников, которые работали ночью.

Люди ранены стеклом, у них сильный стресс. Предприятие очень серьезно пострадало. Есть чрезвычайно большие убытки,

– сказала корреспондентка.

Трагедия произошла в городе Богодухов.

Под постоянным ударом оккупантов в Харьковской области также населенные пункты Золочев, Одноробовка и Довжик. Россияне бьют там КАБами и беспилотниками.

Напомним, утром 7 марта 2025 года Россия нанесла ракетный удар по Харькову, использовав "Искандер-М" и ударные дроны. Попадание зафиксировали в Киевском районе города, в частности по гражданскому предприятию, что повлекло пожары и разрушения. В результате атаки повреждены жилые дома, инфраструктуру и десятки автомобилей, количество пострадавших возросло до восьми человек.