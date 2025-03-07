Туда направлялся "Шахед". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрывах в Харькове
Тревога в Харькове звучит еще с 19:34 6 марта.
Утром, в 6:34, Воздушные силы предупредили город об угрозе.
"Внимание! Харьков! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с севера", – говорилось в сообщении.
Однако, взрыв в городе прогремел на несколько минут раньше – в 6:32.
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Попадание в Киевском районе города. Детали выясняем,
– написал впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов.
На этом опасность для города не закончилась.
По обновленным данным Воздушных сил от 6:39 БпЛА фиксировали на севере области. Он летел южным курсом на сам Харьков.
Каковы последствия атаки на Харьков
Терехов сообщил, что россияне ударили по гражданскому инфраструктурному объекту.
Из-под обломков здания достали женщину – жива, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются,
– написал он.
Он также сообщил, что на месте атаки возник пожар. Пострадал также многоквартирный дом рядом. Оттуда продолжается эвакуация жителей.
Всего есть 4 пострадавших по состоянию на 6:57.