Туда направлялся "Шахед". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Харькове

Тревога в Харькове звучит еще с 19:34 6 марта.

Утром, в 6:34, Воздушные силы предупредили город об угрозе.

"Внимание! Харьков! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с севера", – говорилось в сообщении.

Однако, взрыв в городе прогремел на несколько минут раньше – в 6:32.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы и последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Попадание в Киевском районе города. Детали выясняем,

– написал впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов.

На этом опасность для города не закончилась.

По обновленным данным Воздушных сил от 6:39 БпЛА фиксировали на севере области. Он летел южным курсом на сам Харьков.

Каковы последствия атаки на Харьков

Терехов сообщил, что россияне ударили по гражданскому инфраструктурному объекту.

Из-под обломков здания достали женщину – жива, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– написал он.

Он также сообщил, что на месте атаки возник пожар. Пострадал также многоквартирный дом рядом. Оттуда продолжается эвакуация жителей.

Всего есть 4 пострадавших по состоянию на 6:57.