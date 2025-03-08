Вночі 8 березня 2025 року окупанти вдарили безпілотником по цивільному підприємству у Богодухові, що на Харківщині. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Одеса знову зазнала масованої дронової атаки: у ДСНС розповіли про наслідки

Люди зазнали поранень

Внаслідок російського обстрілу Харківської області, на жаль, одна людина загинула. Обвуглене тіло деблокували з-під завалів. триває експертиза.

Ще сім людей зазнали поранень,

– мовиться в повідомленні.

Інформацію можуть уточнювати, адже рятувальна операція ще триває.

Росія постійно атакує прифронтові території різними видами озброєння. Зокрема, під ударом опиняється Харків та область. До прикладу, ворог 7 березня влучив поруч з 3-поверховим будинком і об'єктом цивільної інфраструктури у Київському районі міста.

Внаслідок російської ракетної атаки по житловому кварталу постраждали 8 мирних жителів. Здебільшого в них зафіксовані поранення склом.