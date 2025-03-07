Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ранковий ракетний удар прийшовся в землю за 5 метрів від житлового будинку. Хоча вирва невелика, але через вибухову хвилю уламки розлетілися навкруги. На фасадному боці 3-поверхівки, що поряд, не залишилося жодного вцілілого вікна.

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По наслідки атаки

У мешканців будинку, зі слів Черненко, дуже сильний стрес та переляк. Внаслідок російської ракетної атаки по житловому кварталу постраждали 8 мирних жителів. Здебільшого в них зафіксовані поранення склом.

Все було неочікувано. Я не спав, просто лежав, очі відкрив і побачив пилюку, всі уламки на собі,

– розповів Олександр, мешканець пошкодженого будинку.

Всіх мешканців 3-поверхівки евакуювали, їм надають допомогу волонтери. Міські соціальні служби з'ясовують чи потрібне їм відселення, чи вони будуть переїжджати до родичів. В цьому будинку пошкоджені не лише вікна, а й дах.

Місцеві жителі розповіли, що як раз напередодні повномасштабного вторгнення був проведений ремонт даху, зараз він зруйнований. Люди переживають, що будинок не є в комунальній власності, тож доведеться самим шукати кошти для повторного ремонту,

– озвучила Черненко.

Цей будинок має тип гуртожитку, квартири зараз засипані склом та всім тим, що попадало через вибухову хвилю. Там, де безпечно, людей впустили, аби вони могли забрати свої речі. Постраждали й вікна у сусідніх багатоповерхівках, а також гаражі, відповідно й автівки. Зараз в Харкові триває робота над відновленням комунікацій, наразі без теплопостачання перебувають 600 абонентів.

Росія вдарила балістикою по Харкову / Фото: ДСНС України

Удар був один, але люди почули декілька вибухів

В поліції розповіли, що акустично люди почули 2 вибухи, але зафіксована 1 вирва, тому звітують про 1 ракетний удар. Наразі пошкоджений будинок не придатний для проживання.

Зараз спільно з міською владою підбиваємо підсумки щодо кількості людей, яких треба відселити. Шукаємо тимчасовий прихисток для них, а також їхніх родичів, які зможуть забрати на певний період до себе,

– розповів Петро Токар, керівник поліції Харківщини.

В ДСНС України повідомили, що внаслідок ракетного удару по Харкову 7 березня знищено 5 автомобілів, 10 гаражів, пошкоджено особисті речі мешканців. Постраждали 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки, дитячий садок, 25 гаражів, 18 авто. Рятувальники продовжують працювати на місці. Завдяки їхній оперативності вдалося врятувати 8 людей. Роботи тривають: залучено кінологів, працюють психологи.