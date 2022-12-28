Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, бои за Бахмут за последние 1 – 2 месяца перешли в ту стадию, когда начали истощаться подразделения с обеих сторон.

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Как отметил Саламаха, чтобы те силы противника, которые находятся в населенном пункте, пошли в наступление, россиянам нужно иметь преимущество в личном составе и технике как минимум в 5 раз. Однако такого пятикратного преимущества у врага нет.

Россияне вынуждены будут прекратить попытки любой ценой захватить Бахмут и выполнить тот приказ, который отдал Владимир Путин. Российские военные понимают, что цена таких попыток – это подрыв боеспособности подразделений, участвующих в штурме Бахмута,

– подчеркнул Саламаха.

Военный эксперт отметил, что кроме российских кадровых военных, под Бахмутом также действуют наемники Евгения Пригожина. ЧВК "Вагнера" также работает над тем, чтобы выполнить приказы российского диктатора, однако безуспешно.

Тактика оккупантов под Бахмутом провальная

В ВСУ сообщили, что российские силы в районе Бахмута больше не действуют ротами и батальонными тактическими группами. Вместо этого оккупанты используют так называемые "отрядные организации" – небольшие группы от 10 до 15 человек. Как отметил Саламаха, такая тактика врага абсолютно провальна.

По словам военного эксперта, 10 – 15 человек способны охватить участок фронта в ширину и длиной максимум 150 – 200 метров.

Николай Саламаха Военный эксперт Даже если такая группа может продвинуться на каком-то участке, очень трудно использовать это продвижение, чтобы улучшить позицию в целом. Ведь справа и слева остаются те подразделения ВСУ, которые с флангов начинают вести огонь по россиянам. Соответственно, даже если группа из 10 – 15 оккупантов захватит какой-то участок, то это преимущество быстро сводится на нет.

Как отметил Саламаха, ситуацию может осложнять еще и то, что в идущей в наступление группе врага могут быть погибшие и раненые. В таком случае у оккупантов есть 2 варианта действий:

Оставлять раненых и погибших в поле боя и отступать.

Или тащить их с собой.

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"Имитация наступления" под Бахмутом

Военный эксперт подчеркнул, что такое развитие событий никак не способствует успеху наступательных действий.

Такие потери россиян просто наспрасны. Это имитация наступления. Вероятно, российские военные это прекрасно понимают и уже смирились с тем, что дальнейшего продвижения фактически не будет,

– подчеркнул Саламаха.

Он добавил, что враг не имеет возможности накопить силы для решительных боевых действий, ведь войска очень истощены.

Последствия "снарядного голода" для России

Также российским войскам под Бахмутом не хватает снарядов. Как отметил военный эксперт, в этой ситуации есть 2 важных момента.

Во-первых, Бахмут – это основное направление, где россияне пытаются совершать хоть какие-то наступательные действия. Вся логистика врага направлена на то, чтобы именно там максимально снабдить артиллерийские части и подразделения боеприпасами. Если россиянам не хватает снарядов даже под Бахмутом, то ситуация на других участках фронта точно не лучше.

Второй важный момент – оккупанты бросят все силы, чтобы привезти снаряды именно на Бахмутское направление. Однако здесь россиянам мешают ВСУ, которые наносят удары по складам и логистическим путям врага. Саламаха отметил, что именно действия украинских защитников являются причиной "снарядного голода" оккупантов.

Военный эксперт добавил, что в целом военные запасы России иссякают.

"10 месяцев войны привели к тому, что россияне будут вынуждены экономить не только боеприпасы, но и ресурс артиллерийских стволов. Или же российская армия будет использовать те артиллерийские системы, которые были на хранении еще со времен Второй мировой войны", – объяснил Саламаха.

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