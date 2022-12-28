Именно поэтому захватчики поддерживали наступательные подразделения артиллерией и сейчас испытывают нехватку боеприпасов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Наши войска в лучшем положении, чем россияне

Кроме того, украинские защитники уничтожили два больших состава оккупантов в Ирмино и Кадиевке (бывший Стаханов) в Луганской области. В то же время, довольно сложно быстро настроить логистические цепочки, чтобы подвозить боеприпасы с территории России.

Свитан отметил, что именно движение ВСУ в сторону Попасной из Лисичанска "снимет напряжение" с Бахмута, то есть не такие действия, как были на правобережье Херсонщины, а именно продвижение украинских воинов в тыл попаснянской группировки. Он также добавил, что оперативная пауза маловероятна в районе Бахмута.

Наши войска в Бахмуте находятся в лучшем положении, чем российские войска,

– подчеркнул военный эксперт.

Он объяснил, что украинские защитники находятся в городе. Хотя Бахмут и разрушен, но все еще является хорошим укрепрайоном. Более того, в тылу нашей бахмутской группировки есть мощная агломерация Славянска и Краматорска, где расположены основные силы и резервы ВСУ.

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Какая главная проблема россиян в районе Бахмута

Свитан отметил, что происходящие на этом направлении ротации украинских бойцов дают надежду, что ВСУ не оставят Бахмут. Так, туда постоянно заходят новые силы, а уставшие бойцы отходят.

Мы удерживаем этот район, а вот у россиян проблема, поскольку сейчас они могут работать только живой силой, пытаясь забросить маленькими тактическими группами наши укрепления,

– рассказал полковник ВСУ.

По его мнению, российские оккупанты в ближайшее время могут отойти на определенные рубежи. Однако, это может быть не полная оперативная пауза, а уменьшение интенсивности наступательных действий врага.

Бахмут для россиян является информационным капканом

Для того чтобы иметь возможность постоянно создавать напряжение в районе Бахмута оккупантам приходится снимать с силы и средства с других участков фронта. Дело в том, что в подобных действиях россиян нет военной логики.

Это Россия, они не всегда в войне полагаются на военных, военную логику и определенные подходы. У них здесь больше политические, медийные и информационные подходы – тот же Бахмут для россиян является информационным капканом,

– отметил военный эксперт.

В частности, город является информационным капканом и для владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он не может отступить от взятия Бахмута, ведь тогда ему предъявят претензии по поводу огромного количества потерянной живой силы и техники. Так что ему приходится продолжать выполнять эти задачи.

Вооруженные Силы Украины пользуются этим – держат россиян в Бахмуте, ведь гораздо легче уничтожать российскую армию и технику, когда они сосредоточены в одной точке. Еще учитывая, что это невыгодные для захватчиков территории, поскольку они наступают с поля.

Ситуация на Бахмутском направлении: основное