Впоследствии своих подчиненных поддержал и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который также пришел к выводу, что захватчикам не хватает боеприпасов. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Почему россиянам системно не хватает боеприпасов

Британская разведка объясняет замедление наступления российских оккупантов под Бахмутом именно тем, что враг испытывает недостаток снарядов. По мнению Поповича, эта информация полностью соответствует действительности.

Были даже подсчеты, если российская армия планирует воевать в течение следующего года, то промышленность должна произвести для этого 8 миллионов боеприпасов, прежде всего для пушек. Реальная же способность российской промышленности составляет 1,5 миллиона боеприпасов на следующий год,

– сообщил Попович.

По его словам, проблема нехватки боеприпасов является системной для оккупантов. А вытекает она прежде всего из упадка промышленности в России, который там не ощущали до начала войны. Как следствие, это привело к общей неготовности страны-агрессора к длительной войне.

"Они рассчитывали закончить войну за несколько недель, но вошли в стадию затяжной войны, где у них системно не хватает боеприпасов, учитывая их тактику огневого вала", – подчеркнул военный обозреватель.

Попович объяснил, почему россиянам не хватает боеприпасов: смотрите видео

Могут ли россияне увеличить производство

Теоретически, россияне могли бы увеличить мощность производства боеприпасов с 1,5 до 8 миллионов. Ведь в России есть полный цикл их производства.

Технически они могут это сделать, но вопрос прежде всего в организации,

– отметил военный обозреватель.

По его словам, для того чтобы организовать такой промышленный цикл и в несколько раз увеличить производство боеприпасов России необходимо переориентировать экономику – фактически мобилизовать ее. В то же время мобилизация экономики – это не только боеприпасы, но и танки, другая техника и вооружение.

Так что сейчас у России нет желания осуществлять мобилизацию экономики из-за ряда существенных причин. К которым относятся, прежде всего, введенные против страны-агрессора санкции.

Потери врага по состоянию на 28 декабря

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства украинские бойцы уже ликвидировали 103 770 захватчиков. Из них 550 человек – за прошедшие сутки. Кроме того, враг несет потери в военной технике и вооружении: