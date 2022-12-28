Такое мнение 24 каналу выразил военный обозреватель Денис Попович. Он убежден, что по состоянию на сегодняшний день ситуация вокруг Бахмута выглядит именно так.

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Бахмут стал символом украинской обороны

Украинские защитники, несмотря на большое давление оккупантов, пытаются контратаковать. Некоторые позиции ВСУ удается отбить, а в некоторых местах приходится отступить – бои продолжаются и объекты могут переходить из рук в руки.

Очень напряженная ситуация происходит вокруг Опытного – поселка близ Бахмута, но там мы держим позиции и пока нет оснований утверждать, что ситуация может кардинально измениться к худшему и мы будем вынуждены покинуть этот город (Бахмут – 24 канал), ставший городом-крепостью,

– рассказал военный обозреватель.

По его словам, сегодня можно утверждать, что Бахмут стал символом украинской обороны против российских захватчиков.

ВСУ пытаются окружить Сватово и Кременную

В течение последних нескольких дней ситуация в районе Кременной и Сватового Луганской области разворачивается в пользу Вооруженных Сил Украины. Впрочем, к сожалению, эти населенные пункты сейчас находятся под контролем врага.

Пока нельзя сказать, что мы на пороге освобождения этих городов. Хотя ситуация похожа на то, что мы пытаемся окружить эти два города,

– сказал военный обозреватель.

ВСУ взяли под контроль трассу, которая проходит между Сватово и Кременной и пытаются оцепить эти города, чтобы вытеснить оттуда врага. Учитывая все вышеперечисленное, можно сказать, что битва за Бахмут является провальной для оккупантов.

Попович отметил, что россияне испытывают провал под Бахмутом: смотрите видео

Если бы россиянам удалось взять Бахмут, дальше их ничего хорошего не ждет

В Кремле поставили задачу своему оккупационному войску до конца этого года выйти на административные границы Донецкой области. Однако сегодня мы видим, что у врага ничего не получится. Так, захватчики положили немало живой силы, чтобы захватить Бахмут, но он все еще находится под нашим контролем.

Россияне очень часто планируют свои операции без учета того, что перед ними есть некий противник – армия, которая будет оказывать сопротивление и осуществлять контрдействия,

– заметил Попович.

По его мнению, такую же задачу ставили оккупантам и в отношении Бахмута – захватить город до 25 декабря. Впрочем, срок исполнения уже истек. Даже если захватчикам удастся захватить Бахмут, что сегодня маловероятно, то дальше есть еще населенные пункты, где ВСУ построили оборону. Речь идет о Часовом Яре, Славянске и Краматорске.

"Даже если им удастся взять Бахмут, несмотря на все ужасные потери и провальное наступление в последние несколько месяцев, то очень большой вопрос, что они дальше будут делать со Славянском и Краматорском", – подытожил военный обозреватель.

Россияне изменили тактику под Бахмутом