Кажуть, танки підбили випадково. Однак не розгубились та зняли про це весее відео, яке виклали в Тік Ток.

До речі У Росії матері ліквідованого окупанта вручили пакет з мандаринками та листівку

Так, у ролику загарбники показують розгромлену місцевість, де купа їхньої знищеної техніки. Хизуються і "досягненнями" – тим танком.

Сьогодні зранку за**ашили танк. Танк виявився нашим,

– розповіли окупанти.

Дивіться відео, як росіяни підбили свій же танк:

Свіжі втрати ворога

Під кінець року кількість ліквідованих російських загарбників перевалила вже за сотню тисяч. Станом на 30 грудня втрати ворога в особовому складі складають 105 250 загиблих.

За останню добу українські захисники "мінуснули" ще 690 загарбників. Найбільше втрат росіяни зазнають на Бахмутському та Лиманському напрямках.Саме на околицях Бахмута точаться найзапекліші бої, оскільки російська армія вже пів року намагається захопити місто.

До речі, також ЗСУ знищили тисячі одиниць техніки ворога. Наприклад, 3026 танків,