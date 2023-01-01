Таку думку 24 каналу висловив правозахисник Марк Фейгін. Мета нового етапу мобілізації одна – закидати ЗСУ тілами.

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Мобілізація в Росії неминуча

Фейгін розповів, що мобілізація неминуча, бо Росія не вирішила свої завдання мобілізацією 21 вересня. Під Бахмутом вони як стояли, так і стоять, нікуди не просунулись. Є загроза наступу з півночі на Україну, однак білоруської армії немає, Лукашенка не вдається вмовити, тому потрібен свій ресурс.

Цей ресурс треба поповнювати. Мобілізованих же вбивають, вони ж гинуть тисячами. Мобілізація потрібна для того, щоб кількісно поповнювати особовий склад. Тому я вірю в мобілізацію саме через ці причини, бо в цьому є об'єктивна необхідність,

– зазначив правозахисник.

Фейгін про те, що нова хвиля мобілізації в Росії неминуча, окупантам треба поповнювати ресурс: дивіться відео

Ознак протесту в Росії немає

Він продовжив, що далі просто заберуть наступну партію, а потім ще і ще. Мобілізація, як така, не зупинялась. Людей висмикують, перевіряють наявність військової спеціальності, резервістів. Процес не зупинявся. Людей викликають тощо.

"Дурники йдуть самі. Це мене завжди дивувало, мовляв, прийшла повістка, як я не піду. Та ось так просто не підеш. Можливо, розумом вони й розуміють, але не протестують. Ідуть. А ви не ходіть у військкомат. Як же я не піду?", – зауважив Фейгін.

За його словами, якщо так відбувається, у влади все вдасться. Вона збере не 300 тисяч, але 100 тисяч може легко зібрати. Поки незрозуміло, як це їм допоможе. За ідеєю це мало б змінити ставлення самих потенційних мобілізованих росіян до війни.

Однак оскільки ми нічого не бачимо, то виходимо з того, що немає ніяких ознак того, що вони готові проти цього бодай якось виступити,

– наголосив правозахисник.

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