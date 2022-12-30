А натомість наповнити навчальні центри новою хвилею мобілізованих. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Микола Саламаха.

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Росія може змінити підхід до мобілізації

Так, досвід направлення на фронт абсолютно непідготовленого особового складу у Росії вже є. Як правило, такі мобілізовані гинуть в Україні упродовж перших днів на фронті. Тож країна-агресорка, ймовірно, може трохи змінити підхід.

Росіяни, ймовірно, підуть трохи іншим шляхом – спробують максимально підготувати той особовий склад, який зможуть розмістити у своїх навчальних центрах і Білорусі,

– зауважив військовий екперт.

На його думку, ця хвиля мобілізованих підсилить російські військові частини та підрозділи, які перебувають на території Білорусі. Наразі там є близько 15 – 20 тисяч російських військових, які проходили підготовку. Ймовірно, у межах цієї мобілізації Росія збере таку ж кількість окупантів.

Саламаха припустив, якою буде нова хвиля мобілізації в Росії: дивіться відео

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