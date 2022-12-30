А взамен наполнить учебные центры новой волной мобилизованных. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Николай Саламаха.
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Россия может изменить подход к мобилизации
Так, опыт направления на фронт совершенно неподготовленного личного состава в России уже есть. Как правило, такие мобилизованные гибнут в Украине в первые дни на фронте. Так что страна-агрессор, вероятно, может немного изменить подход.
Россияне, вероятно, пойдут несколько иным путем – попытаются максимально подготовить личный состав, который смогут разместить в своих учебных центрах и Беларуси,
– заметил военный эксперт.
По его мнению, эта волна мобилизованных усилит находящиеся на территории Беларуси российские воинские части и подразделения. Сейчас там около 15 – 20 тысяч российских военных, которые проходили подготовку. Вероятно, в рамках этой мобилизации Россия соберет такое же количество оккупантов.
Саламаха предположил, какой будет новая волна мобилизации в России: смотрите видео
Последнее о мобилизации в России
- Россияне хотят увеличить свое войско до полутора миллионов единиц живой силы. Военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что план увеличения российской армии является среднесрочной перспективой.
- По его мнению, Кремль планирует увеличить войско по двум причинам: дать сигнал Западу и НАТО, что Россия не прекратит агрессию, а также показать, сколько ресурсов имеет.
- В России хотят открыть центры подготовки военных по всей стране по аналогии с российским университетом спецназа в Чечне. С такой инициативой кремлевские приспешники уже обратились к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.
- Военный эксперт Петр Черник отметил, что у России есть мобилизационный резерв. Кремль способен обеспечить мобилизованных стрелковым оружием, но не техникой, танками и тому подобным, потому что с этим у россиян проблемы.
- Заметим, что в России мобилизуют и многодетных, и больных, и стариков. Недавно военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ложно призванных" в рамках мобилизации российских военных "сами виноваты", "дескать, сами добровольно написали рапорты".