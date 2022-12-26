Инициатива уже на столе у диктатора
В частности, росСМИ сообщили, что создать такие центры предложили вице-премьер России Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко.
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Мы обратились к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать подобные центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проделана, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части России,
– заявил Трутнев.
По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе Даниила Мартынова.
"Задача этих центров очень проста – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", – добавил Трутнев.
Как Россия проводит мобилизацию
- Оккупанты хотят увеличить свое войско до полутора миллионов единиц живой силы. Однако британский министр обороны Бен Уоллес говорит, что минимум 50% боеспособности войск Россия потеряла.
- Мобилизация в России стала очень сенситивной темой. Оно и не удивительно, ведь многих жителей страны этот вопрос затронул.
- Отметим, что в России мобилизуют и многодетных, и больных, и стариков. Недавно военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ложно призванных" за мобилизацией российских военных "сами виноваты", "дескать, сами добровольно написали рапорты".