Ініціатива уже на столі у диктатора

Зокрема, росЗМІ повідомили, що створити такі центри запропонували віцепрем'єр Росії Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.

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Ми звернулися до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити подібні центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не лише для Чечні, а й значної частини Росії,
– заявив Трутнєв.

За його словами, центри будуть створюватися за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в Гудермесі Данила Мартинова.

"Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", – додав Трутнєв.

Як Росія проводить мобілізацію

  • Окупанти хочуть збільшити своє військо до півтора мільйона одиниць живої сили. Проте британський міністр оборони Бен Воллес каже, що мінімум 50% боєздатності військ Росія втратила.
  • Мобілізація у Росії стала дуже сенситивною темою. Воно й не дивно, адже багатьох мешканців країни це питання торкнулося.
  • Зазначимо, що в Росії мобілізовують і багатодітних, і хворих, і старих. Нещодавно воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що більшість "помилково призваних" за мобілізацією російських військових "самі винні", "мовляв, самі добровільно написали рапорти".

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