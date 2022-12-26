Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, що на батьківщині Шойгу сім'ї окупанта видали "коштовну" компенсацію.

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У Росії купа стрілецької зброї

Черник розповів, що спорядити повноцінно і якісно армійський корпус, а це 40 тисяч людей, дуже важко. Він потребує приблизно 825 танків, 2500 броньованих машин, 1000 артилерійських стволів, а з цим у Росії серйозні проблеми. Зокрема, танк Т-82 вони вже взагалі не можуть виробляти, лінія здеградувала з 1998 року, а найновіший танк Т-90 можуть виробляти лише в кількості кількох десятків.

На початку цієї війни вони мали 3400 машин, ми 3000 знищили, і це неймовірно великий показник. За всю історію Радянський Союз виготовив понад 100 мільйонів автоматів Калашникова, понад 37 мільйонів рушниці Мосіна, понад 7 мільйонів ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, 1,5 мільйони РПГ-18 тощо. Це низове стрілецьке озброєння, якого достатньо, щоб мобілізованих кидати на фронт,

– зазначив військовий експерт.

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Ознак бунту непомітно

Він продовжив, що ознак внутрішнього бунту в Росії поки непомітно ніяких. Сто тисяч людей умогилено, це безпрецедентно з часів Другої світової війни, і якщо треба буде умогилити 200, 300, 400 тисяч, режим на це піде, аби втриматись.

"Росіяни будуть помирати за царя, за батьківщину, в цьому випадку за Путіна і його велич. Такі вони є", – зауважив Черник.

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