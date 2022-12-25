Про це 24 каналу розповіла депутатка парламенту в Грузії Хатія Деканоїдзе. Вона, як і більшість грузинів, вважає, що доля України зараз – це частково і доля Грузії.

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За словами депутатки, перша хвиля росіян-мігрантів з'явилася в Грузії на початку березня 2022 року, а друга – у вересні, коли була оголошена так звана часткова мобілізація.

Чим загрожують росіяни

За офіційною статистикою до Грузії виїхали близько 300 тисяч росіян.

Багато грузинів досі вважають, що це питання не лише міграційне, але й питання національної безпеки,

– зазначила Деканоїдзе.

За її словами, грузинська економіка зросла за рахунок хвилі росіян, що в'їхали до Грузії. І тут варто говорити про те, якщо грузинська економіка буде залежати від Росії – це стане важелем до створення загрози економічній та національній безпеці.

Регулювання потоку росіян

Росіяни в Грузії відкрили багато власного бізнесу, підкреслила депутатка. Проте в країні досі немає політичного механізму, які б могли регулювати це. До прикладу, візовий режим чи інститути національної безпеки, які б змогли виявляти російських шпигунів тощо.

Ми досі вважаємо, що така залежність від російської економіки сьогодні — це дуже важливий фактор,

– акцентувала депутатка.

Вона визнала, що, окрім загальної кількості росіян, що приїхали до Грузії, іншої офіційної інформації немає. Грузини досі не знають, як росіяни впливають на місцеву економіку та безпеку.

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Позиція влади і народу

Деканоїдзе згадала і ще одну важливу деталь: влада Грузії не приєдналася до санкцій проти Росії. Коли депутати звертають на це увагу, влада Грузії відповідає, що це не є нагально важливим питанням для Грузії. Однак Деканоїдзе переконана, у беззаперечній важливості таких для того, аби Грузія стала в один ряд з цивілізованим світом.

За її словами, позиція грузинської влади неоднозначна, а російська пропаганда має значний вплив на партнерські відносини Грузії та України.

Я вважаю, що це і наша доля. І коли були опитування в Грузії, то 95 відсотків грузинів вважають, що це і наша війна,

– додала спікерка.

За її спостереженнями, усі громадяни Грузії вважають, що український біль є і грузинським. Крім того, 3,5 тисячі грузинських добровольців воюють зараз за Україну.

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