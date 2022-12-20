Прокурор МКС Карім Хан розповів, що розслідування проводили разом з постраждалими, громадянським суспільством та з відповідними національними органами.

До теми Зросла зухвалість Росії, – Зеленський згадав наслідки 2008 року і війни в Грузії

Кого суд визнав винним

За результатами розслідування, 30 червня 2022 року видали орден на арешт 3 підозрюваних:

Михайло Майрамович Міндзаєв – міністр внутрішніх справ самопроголошеної "республіки" Південна Осетія у 2005 – 2008 роках;

Гамлет Гучмазов – начальник СІЗО МВС Південної Осетії у 2008 році;

Давид Георгійович Санакоїв – уповноважений "президента" Південної Осетії з питань прав людини;

Звинувачення стосувались незаконного тримання під вартою, тортур та жорстокого поводження, захоплення заручників тощо.

Хан нагадав, що, крім цього, були широкомасштабні грабежі та руйнування грузинських сіл і будинків, а також відмову в праві на повернення майже всім грузинам з Цхінвальського регіону.

Прокурор додав, що ці 3 особи несуть найбільшу відповідальність за злочини у Грузії 2008 року.

Роль російського генерала

У розслідуванні з'ясували роль померлого В'ячеслава Борисова, який тоді був генерал-майором збройних сил Росії та заступником командувача Повітряно-десантних військ. Суд вважає, що росіянин навмисно сприяв скоєнню злочинів.

Відтак, на думку суду в Гаазі, відповідальність за злочини несуть 4 людини. Прокурор додав, що його офіс не проводитиме нових розслідувань, тобто все завершили.

Як Росія напала на Грузію

Російські війська зайшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. Згодом Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. Росія, за традицією, 26 серпня 2008 року визнала "незалежність" регіонів.

У 2022 році готували навіть "референдум" про приєднання до Росії. Однак так званий глава невизнаної Південної Осетії Алан Гаглоєв призупинив дію указу свого попередника про організацію такого дійства.