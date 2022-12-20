Прокурор МКС Карим Хан рассказал, что расследование проводилось вместе с пострадавшими, гражданским обществом и соответствующими национальными органами.

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Кого суд признал виновным

По результатам расследования, 30 июня 2022 выдали орден на арест 3 подозреваемых:

Михаил Майрамович Миндзаев – министр внутренних дел самопровозглашенной "республики" Южная Осетия в 2005 – 2008 годах;

Гамлет Гучмазов – начальник СИЗО МВД Южной Осетии в 2008 году;

Давид Георгиевич Санакоев – уполномоченный "президента" Южной Осетии по правам человека;

Обвинения касались незаконного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения, захвата заложников и т.п.

Хан напомнил, что кроме этого были широкомасштабные грабежи и разрушения грузинских сел и домов, а также отказ в праве на возвращение почти всем грузинам из Цхинвальского региона.

Прокурор добавил, что эти 3 человека несут наибольшую ответственность за преступления в Грузии в 2008 году.

Роль русского генерала

В расследовании выяснили роль умершего Вячеслава Борисова, тогда был генерал-майором вооруженных сил России и заместителем командующего Воздушно-десантными войсками. Суд считает, что россиянин намеренно содействовал совершению преступлений.

Следовательно, по мнению суда в Гааге, ответственность за преступления несут 4 человека. Прокурор добавил, что его офис не будет проводить новые расследования, то есть все завершили.

Как Россия напала на Грузию

Российские войска вошли на территорию Грузии 8 августа 2008 года. Впоследствии Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Россия, по традиции, 26 августа 2008 признала "независимость" регионов.

В 2022 году готовили даже "референдум" о присоединении к России. Однако так называемый глава непризнанной Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника об организации такого действа.