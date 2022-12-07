Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що Україна гостро потребує допомоги у відновленні енергосистеми. Для того, щоб освітлювати лікарні, будинки та школи, нашій державі потрібні генератори й трансформатори.

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У Грузії кажуть, що не чули прохання України щодо генераторів

За словами Касьянова, Грузія вже місяць не відповідає на прохання України надати генератори та трансформатори. У відповідь керівник фракції керівної партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що вперше чує про це.

Вперше чую про цю тему, буду дізнаватися,

– додав політик.

Мдінарадзе зазначив, що Тбілісі максимально підтримує Україну на політичному рівні та надає гуманітарну допомогу. Тож якщо генератори потрапляють під гуманітарні цілі, то він не бачить проблеми в їхній передачі.

Водночас представник "Грузинської мрії" заявив, що тема генераторів була другорядною на брифінгу українського дипломата. Мовляв, основний меседж Касьянова був про те, що Грузія "повинна стати стороною у війні".

"Все було спрямовано на те, щоб завдати удару по іміджу уряду Грузії, але участь у війні не в інтересах Грузії, й влада підтримуватиме мир", – зауважив Мдінарадзе.

За його словами, Грузія чітко заявляє про свою підтримку України на різних рівнях. Зокрема, країна:

підтримала понад 400 резолюцій,

надає гуманітарну допомогу "понад межу своїх можливостей",

приймає тисячі біженців, але "не може і не буде надавати військову допомогу".

Цікаво! Касьянов розповів, що Грузія також не відповіла на численні запити України щодо військової допомоги. Він наголосив, що звернення нашої держави за військовою допомогою, коли йшлося про виживання, було цілком виправданим, справедливим і необхідним.

Україна просить колишні радянські республіки допомогти з генераторами

За інформацією CNN, Україна працює з міжнародними партнерами, щоб допомогти відновити свою енергетичну систему після кількох хвиль російських ракетних атак на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що з Франції найближчим часом приїде велика партія обладнання. Виготовлення нового енергетичного обладнання є досить тривалим процесом, тому Україна "приймає допомогу у вигляді вживаного, яке перебуває в робочому стані".

Зокрема, за словами Галущенка, тривають переговори з колишніми радянськими республіками, серед яких і Азербайджан.

"Також нам суттєво допомагають країни Балтії. Хотів би виділити Литву, яка вже передала велику кількість техніки, і ще частина перебуває на шляху до нас", – зауважив міністр.

Зверніть увагу! Фонд американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета передасть Україні генератори великої потужності. Загальна вартість енергетичного обладнання становить 30 мільйонів доларів.