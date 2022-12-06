Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 6 грудня. За час повномасштабної війни сам Баффет-молодший вже двічі приїздив до України й зустрічався з Володимиром Зеленським, після чого президент вручив меценату орден Ярослава Мудрого.

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Фонд Говарда Баффета надасть Україні потужні генератори

Дмитро Кулеба зазначив, що генератори від фонду Баффета-молодшого є результатом зустрічей та домовленостей між президентом України та американським благодійником.

Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання – генератори великої потужності на суму 30 мільйонів доларів,

– підкреслив міністр.

Посадовець зауважив, що перша партія з восьми генераторів прибуде до України вже наступного тижня. При цьому, Кулеба додав, що це – не єдина допомога нашій державі в енергетичному питанні.

Зокрема, за словами міністра, 26 надпотужних трансформаторів, запчастин та обладнання виділили Нідерланди. Міністерство клімату та довкілля Польщі, своєю чергою, передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку та роз'єднувачі.

Усе обладнання очікує технічної оцінки й готується до відправлення в Україну,

– підсумував Кулеба.

Окрім цього, низку потужних трансформаторів нашій державі планує відправити Чехія.

Нагадаємо, що після восьмої масованої ракетної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України 5 грудня дефіцит потужності енергосистеми всередині країни становить 19% від прогнозного споживання.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за останні місяці унаслідок російських ударів пошкоджень зазнали 35% ключових магістральних мереж, і на 70% з них "прилітало" двічі та більше разів.

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