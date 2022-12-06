Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 6 декабря. За время полномасштабной войны сам Баффет-младший уже дважды приезжал в Украину и встречался с Владимиром Зеленским, после чего президент вручил меценату орден Ярослава Мудрого.

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Фонд Говарда Баффета предоставит Украине мощные генераторы

Дмитрий Кулеба отметил, что генераторы от фонда Баффета-младшего являются результатом встреч и договоренностей между президентом Украины и американским благотворителем.

Я благодарен фонду Говарда Баффета, который предоставит Украине энергетическое оборудование – генераторы большой мощности на сумму 30 миллионов долларов,

– подчеркнул министр.

Чиновник отметил, что первая партия из восьми генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. При этом, Кулеба добавил, что это – не единственная помощь нашему государству в энергетическом вопросе.

В частности, по словам министра, 26 сверхмощных трансформаторов, запчастей и оборудования выделили Нидерланды. Министерство климата и окружающей среды Польши, в свою очередь, передало 42 километра кабеля, 259 трансформаторов, ограничители потока и разъединители.

Все оборудование ожидает технической оценки и готовится к отправке в Украину,

– подытожил Кулеба.

Кроме того, ряд мощных трансформаторов нашему государству планирует отправить Чехия.

Напомним, что после восьмой массированной ракетной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины 5 декабря дефицит мощности энергосистемы внутри страны составляет 19% прогнозного потребления.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за последние месяцы в результате российских ударов повреждения получили 35% ключевых магистральных сетей, и на 70% из них "прилетало" дважды и более раз.

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