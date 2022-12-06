Соответствующую информацию Денис Шмигаль сообщил 6 декабря на заседании правительства. По его данным, дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше.
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Какая ситуация в энергосистеме Украины
Сейчас (6 декабря – 24 канал) он (дефицит – 24 канал) составляет 19% прогнозного потребления. Всего за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. На 70% из них – "прилетало" по два и более раза,
– рассказал премьер.
Чиновник уточнил, что только 5 декабря в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Именно поэтому в Украине будут дальше действовать графики отключений.
Денис Шмигаль в который раз вспомнил, что:
- массированные атаки России представляют угрозу не только Украине, но и всей Европе;
- а имперские амбиции врага не умерли с распадом СССР.
"Все последние 30 лет Россия создавала, подпитывала и провоцировала конфликты на территории многих стран. Поэтому Россия остается угрозой, которой мы должны противостоять вместе", – пояснил Шмигаль.
Восьмая массированная ракетная атака по Украине: вкратце
- 5 декабря Россия выпустила по Украине более 70-ти ракет. Из них более 60 – сбила наша Противовоздушная оборона. Россияне атаковали Одесскую, Киевскую, Запорожскую и другие области.
- Кроме того, ракета упала на территории Молдовы. Президент страны Майя Санду, хотя и осудила массированную атаку по Украине, но не вспомнила о ракете, которая упала в молдавских Бричанах.
- Издание Forbes сообщило, что общая стоимость 70 выпущенных ракет по территории Украины составляет ориентировочно 400 – 500 миллионов долларов.
- 6 декабря в Укрэнерго объяснили, что на восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется несколько суток.