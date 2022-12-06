Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Он поблагодарил ВСУ за то, что они отбили очередную атаку оккупантов на украинцев.

Важно В Укрэнерго объяснили, сколько времени нужно, чтобы восстановить энергосистему после атаки 5 декабря

Какие перспективы восстановления света в Киеве

По словам Коваленко, в столице действуют экстренные отключения света. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет.

Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графику. Больше деталей будет немного позже,

– отметил гендиректор компании.

Также Коваленко обратился к киевлянам с просьбой не атаковать колл-центры, поскольку сотрудники Yasno не знают, когда будет восстановление света по вашему адресу.

Часть Киевской области остается без света

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что ситуация с энергообеспечением в Киевской области остается сложной. Жители до сих пор могут ощущать аварийные отключения света.

В настоящее время около половины Киевской области остается без света.

Кулеба также отметил, что в некоторых громадах, в частности, в городе Украинка, кроме проблем со светом, возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Однако глава области пообещал стабилизировать ситуацию в ближайшие дни.