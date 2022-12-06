Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. Він подякував ЗСУ за те, що вони відбили чергову атаку окупантів на українців.

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Які перспективи відновлення світла в Києві

За словами Коваленка, у столиці наразі діють екстрені відключення світла. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться.

Більша частина міста – зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіків. Більше деталей буде трошки згодом,

– зазначив гендиректор компанії.

Також Коваленко звернувся до киян з проханням не атакувати кол-центри, оскільки співробітники Yasno не знають, коли буде відновлення світла за вашою адресою.

Частина Київської області залишається без світла

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що ситуація з енергозабезпеченням в Київській області залишається складною. Жителі досі можуть відчувати аварійні відключення світла.

Наразі близько половини Київської області залишається без світла.

Кулеба також зазначив, що в деяких громадах, зокрема в місті Українка, окрім проблем зі світлом, виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Однак, очільник області пообіцяв стабілізувати ситуацію найближчими днями.