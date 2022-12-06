Когда Киевщина вернется к плановым отключениям
Об этом рассказал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба 6 декабря. По его словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы улучшить ситуацию.
Внимание Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы вернуться к плановым графикам,
– сообщил Алексей Кулеба.
В настоящее время около половины Киевской области остается без света.
Кулеба также сообщил, что в некоторых общинах, в частности, в городе Украинка, кроме проблем со светом, возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Однако глава области пообещал стабилизировать ситуацию в ближайшие дни.
Повлияет ли последняя массированная атака на ситуацию с энергообеспечением
5 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел. Больше всего пострадала Одесская область – повреждены два энергетических объекта. Следовательно, наиболее ощутимыми последствиями будут именно для этого региона.
По данным руководителя СНБО Алексея Данилова, для других областей больших проблем не должно возникнуть.