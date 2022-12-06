Когда Киевщина вернется к плановым отключениям

Об этом рассказал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба 6 декабря. По его словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы улучшить ситуацию.

Внимание Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы вернуться к плановым графикам,

– сообщил Алексей Кулеба.

В настоящее время около половины Киевской области остается без света.

Кулеба также сообщил, что в некоторых общинах, в частности, в городе Украинка, кроме проблем со светом, возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Однако глава области пообещал стабилизировать ситуацию в ближайшие дни.

Обратите внимание! В Киеве тоже пока не могут вернуться в графики. В столице действуют экстренные отключения, мониторить ситуацию можно на сайте ДТЭК.

Повлияет ли последняя массированная атака на ситуацию с энергообеспечением

5 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел. Больше всего пострадала Одесская область – повреждены два энергетических объекта. Следовательно, наиболее ощутимыми последствиями будут именно для этого региона.

По данным руководителя СНБО Алексея Данилова, для других областей больших проблем не должно возникнуть.