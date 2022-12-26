Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, что на родине Шойгу семье оккупанта выдали "драгоценную" компенсацию.

Важно Нашествие россиян в Грузии: угроза национальной безопасности и экономике

В России куча стрелкового оружия

Черник рассказал, что снарядить полноценно и качественно армейский корпус, а это 40 тысяч человек, очень тяжело. Он нуждается примерно в 825 танках, 2500 бронированных машинах, 1000 артиллерийских стволов, а с этим у России серьезные проблемы. В частности, танк Т-82 они вообще не могут производить, линия деградировала с 1998 года, а новейший танк Т-90 могут производить лишь в количестве нескольких десятков.

В начале этой войны у них было 3400 машин, мы 3000 уничтожили, и это невероятно большой показатель. За всю историю Советский Союз изготовил более 100 миллионов автоматов Калашникова, свыше 37 миллионов ружья Мосина, свыше 7 миллионов ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, 1,5 миллиона РПГ-18. Это низовое стрелковое вооружение, которого достаточно, чтобы мобилизованных бросать на фронт,

– отметил военный эксперт.

Черник назвал основную проблему оккупантов: смотрите видео

Признаков бунта незаметно

Он продолжил, что признаков внутреннего мятежа в России пока незаметно никаких. Сто тысяч человек умогили, это беспрецедентно со времен Второй мировой войны, и если нужно будет усилить 200, 300, 400 тысяч, режим на это пойдет, чтобы удержаться.

"Россияне будут умирать за царя, за родину, в этом случае за Путина и его величие. Таковы они", – заметил Черник.

Мобилизация в России: последние новости