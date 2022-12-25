Владимир Путин готов, что на войне России с Украиной ликвидируют 300 тысяч российских оккупантов. Конечно, выплачивать их родственникам компенсацию никто не собирается. Поэтому в ход идут даже дрова. "Трогательную" новость растянули росСМИ, информирует 24 канал.

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Красноречивая ситуация произошла в республике Тива – на родине Сергея Шойгу. Там родным ликвидированного мобика выдали компенсацию дровами.

Обратите внимание! По состоянию на 25 декабря на концерт к Кобзону отправили уже 102 050 российских оккупантов. Кроме того, уничтожили много вражеской техники.

На еще живых оккупантов России также безразлично