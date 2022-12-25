Рождество – праздник света. Нечисти в этот день спокойно не сидится. Вот Владимир Путин и выполз из бункера на "интервью". Его заявления растянули росСМИ, сообщает 24 канал.

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Бункерный дед – бездарный актер. Поэтому заявление о том, как Россия все годы стремилась к миру, не удалось вообще. Традиционно Путин выдал очередную порцию обвинений в сторону "геополитических оппонентов". Они будто бы хотят растянуть некую "историческую Россию".

Путин также выдал, что его цель в "объединении русского народа". Очевидно, оно должно произойти на концерте у Кобзона, куда бункерный дед готов отправить 300 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, Путин заявил, что все началось с "государственного переворота" – так бункерный дед назвал Майдан, на котором украинцы ценой собственных жизней боролись за свободу и будущее для своей страны.

Также бункерный дед соврал, что Россия должна была "поддержать выбор крымчан". Речь идет о фейковом референдуме, который страна-террорист "провела" в Крыму. Тем временем крымчане показывают российским оккупантам, что у них нет никакого будущего. Крым – это Украина: была, есть и будет.

Путин умолял о переговорах

Россияне терпят колоссальные потери на фронте. По состоянию на 25 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 102 тысячи захватчиков. Путин уже проиграл войну и теперь умоляет о переговорах. Во время так называемого "интервью" он несколько раз пытался их выпросить.