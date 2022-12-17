Эксперты все чаще говорят о возможном новом наступлении русской армии с севера и еще одну попытку взять Киев "за три дня". Однако о каком повторном вторжении может идти речь, когда за эти 9 месяцев войны Россия допустила столько ошибок, что не удержала даже оккупированный Херсон и другие города.

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Кремлю безразлично убитых и раненых солдат

Журналисты из The New York Times выделили по меньшей мере 8 причин, почему враг потерпел фиаско в войне. В частности, они отметили, что отношение Путина к своим солдатам как к живой силе, а не к людям, привело к такому результату.

В своем анализе эксперты сослались на показания директора ЦРУ Соединенных Штатов Уильяма Джозефа Бернса, которому на прошлой неделе один российский чиновник рассказал всю правду о Кремле. В СМИ написали, что государство-агрессор будет воевать до последнего солдата и не сложит оружие, даже если никого не останется.

Россия не покажется, сколько бы солдат не было убито или ранено. Один из членов НАТО предупреждает союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих,

– констатировали в медиа.

Стоит сказать, что эта цифра в три раза больше данных о погибших оккупантах, которые озвучивает Генштаб. Собственно, по состоянию на 17 декабря отправилось на концерт в Кобзон близко 97 690 захватчиков.

Обратите внимание! Как пишут в The New York Times, перед войной Россию предупреждали высокопоставленные чиновники не развязывать полномасштабную войну против Украины. Хотя были "эксперты", утверждавшие, что россияне настолько сильны, что могут противостоять даже американцам.

Последняя надежда на победу: линии обороны

Уже очевидно, что поражение России неизбежно в войне против Украины, однако оккупанты не теряют надежду на свои успехи. Собственно, NYT также писали, что россияне устанавливают "Зубы дракона" и оборонительные траншеи, даже видно из космоса. По мнению Кремля, это должно каким-то образом помочь российским военным, но их уже, очевидно, ничто и никто не спасет.