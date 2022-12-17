Експерти все частіше говорять про можливий новий наступ російської армії з півночі та ще одну спробу взяти Київ "за три дні". Однак про яке повторне вторгнення може йтися, коли за цих 9 місяців війни Росія допустилась стільки помилок, що не втримала навіть окупований Херсон та інші міста.

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Кремлю байдуже на вбитих та поранених солдатів

Журналісти з The New York Times виокремили щонайменше 8 причин, чому ворог зазнав фіаско у війні. Зокрема, вони зазначили, що ставлення Путіна до своїх солдатів як до живої сили, а не людей, призвело до такого результату.

У своєму аналізі експерти послались на свідчення директора ЦРУ сполучених Штатів Вільяма Джозефа Бернса, якому минулого тижня один російський чиновник розповів всю правду про Кремль. У ЗМІ написали, що держава-агресорка буде воювати до останнього солдата і не складе зброю, навіть якщо нікого не залишиться.

Росія не здасться, скільки б солдатів не було вбито чи поранено. Один із членів НАТО попереджає союзників, що пан Путін може погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців,

– констатували у медіа.

Варто сказати, що ця цифра утричі більша за ті дані щодо загиблих окупантів, які озвучує Генштаб. Власне, станом на 17 грудня відправилось на концерт до Кобзона близько 97 690 загарбників.

Зверніть увагу! Як пишуть у The New York Times, перед війною, Росію попереджали високопоставлені чиновники не розв'язувати повномасштабну війну проти України. Хоча були "експерти", які стверджували, що росіяни настільки сильні, що можуть протистояти навіть американцям.

Остання надія на перемогу: лінії оборони

Уже очевидно, що поразка Росії є неминучою у війні проти України, однак окупанти не втрачають надію на свої успіхи. Власне, NYT також писали, що росіяни встановлюють "Зуби дракона" й оборонні траншеї, що навіть видно з космосу. На думку Кремля, це мало б якимось чином допомогти російським військовим, але їх уже, очевидно, ніщо й ніхто не врятує.