В частности, это отметил и вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Он говорит, что кремлевский диктатор сейчас находится в том же положении, что и Адольф Гитлер в 1943 году – когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.
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Какой тактики придерживается Путин
Тиммерманс подчеркнул, что Россия сейчас полный изгой на международной арене, ведь внедренные санкции "сильно кусаются", а война стоит очень много денег.
Вице-президент отметил, что Путин ошибся относительно устойчивости украинцев. Кроме того, он напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года и длилась еще два года".
Путин может еще очень долго делать много хаоса. Отсюда – бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу.
– считает Тиммерманс.
По его мнению, российский президент использует энергетику, а также миграцию как оружие, потому что знает, что эти вопросы болезненны для стран Европы. Путин думает, что таким образом сможет посеять раздор и хаос среди европейских союзников.
Как заставить Россию изменить курс
По мнению вице-президента Еврокомиссии, единственное, что способно изменить курс России – "это осознать, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя".
"Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", – сказал Тиммерманс.
Следует отметить, что недавно анализировать политику Путина взялся и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также считает, что кремлевский диктатор недооценил Украину. Путин считал, что сможет взять Киев и обезглавить правительство в течение нескольких дней.
Россия проигрывает войну: последние новости
- Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо полон ярости на Россию и ее фюрера. Он считает, что страну-террористку нужно максимально изолировать и разрушить изнутри.
- Бункерный дед ожидал, что война будет скорой и триумфальной. Тем временем единственный результат, который достигла Россия – более 101 тысячи оккупантов в черных пакетах.
- Окружение держит Путина в "сумасшедшем пузыре". Ему докладывают о каких-то мифических успехах и существенно умаляют масштабные поражения российских оккупантов.
- Путин готов на все, чтобы реализовать свои безумные планы. Диктатору безразлично, что дальше будет с Россией, которая уже готова развалиться на части. Путин готов бросить страну-террористку в годы мобилизации и экономического кризиса.