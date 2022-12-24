Зокрема, про це наголосив і віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс. Він каже, що кремлівський диктатор зараз перебуває в тому ж становищі, що й Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

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Якої тактики дотримується Путін

Тіммерманс наголосив, що Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені, адже впроваджені санкції "сильно кусаються", а війна коштує дуже багато грошей.

Віцепрезидент зазначив, що Путін помилився щодо стійкості українців. Крім того, він нагадав, що "Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки".

Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи,

– вважає Тіммерманс.

На його думку, російський президент використовує енергетику, а також міграцію як зброю, тому що знає, що ці питання є болючі для країн Європи. Путін думає, що таким чином зможе посіяти розбрат та хаос серед європейських союзників.

Як змусити Росію змінити курс

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – "це усвідомити те, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою".

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", – сказав Тіммерманс.

Варто зазначити, що нещодавно аналізувати політику Путіна взявся й Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він також вважає, що кремлівський диктатор недооцінив Україну. Путін вважав, що зможе взяти Київ і обезголовити уряд протягом кількох днів.

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