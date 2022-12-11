Однак розвал "російської імперії" є неминучим, і світ має бути готовим до цього. Про це 24 каналу сказав глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.
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Захід має понести відповідальність за те, що виростив "імперію зла"
Закаєв наголошує, що ми маємо бути стурбовані тим, аби раз і назавжди зруйнувати цю країну, цю "імперію зла". А Захід має розуміти наслідки та взяти на себе відповідальність. Саме завдяки позиції Заходу, додає глава уряду Ічкерії, сьогоднішня Росія є загрозою для всього цивілізованого світу.
Саме західні лідери виходили сьогоднішнього вбивцю, якого дехто ще називає президентом Росії. Ніякої федерації немає, ніякої легітимної освіти немає, ніякого президента немає. Він – воєнний злочинець. Якщо 20 років тому західний світ ставив питання: "Who is mister Putin?" (Хто такий містер Путін – 24 канал), то сьогодні відповідь на нього є,
– стверджує Закаєв.
Він нагадує: у війні в Чечні загинуло 300 тисяч людей, з них 40 тисяч – діти. Тоді Захід обрав не просто проросійську позицію, а всіляко сприяв тому, щоб чеченці програли – попри усі колосальні жертви.
Вони були стурбовані тим, що Росія може розвалитися. І виправдовували свою позицію тим, що світ не зацікавлений у цьому. Путін чітко дав зрозуміти, що він хоче, хто він такий і що це за країна. Диктатор висунув ультиматум західному світу ще до початку повномасштабного вторгнення,
– стверджує глава уряду Чечні.
За словами Закаєва, Путін категорично вимагав від НАТО повернутися до кордонів 1997 року, а від Ради Безпеки – закрити очі на те, що він збирається робити в Україні і не вважати її незалежною суверенною державою.
Після цього всього сьогодні говорити, що вони стурбовані тим, що буде після програшу Росії – це подвійні стандарти, лицемірство та аморальність. Я не думаю, що вони будуть озвучувати таку позицію публічно,
– запевняє Ахмед Закаєв.
Потрібно розуміти: західні країни досягли того, щоб Україна відмовилася від ядерної зброї, надавши їй гарантії безпеки. Відтак безпосередню відповідальність за війну, акцентує Закаєв, має нести саме Захід.
"Потрібно виробити прийнятний і для західного світу, і для всієї міжнародної спільноти формат майбутнього російських держав, які з'являться після демонтажу Російської Імперії. До цього світ має бути готовий. Його потрібно переконувати, що ця держава більше не може існувати у тих межах, у яких ми її знали до здійснення агресії. Інакше вона завжди становитиме загрозу", – підсумував Закаєв.
Що буде з Росією після розпаду
- На думку керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергія Стуканова, після розпаду Росії, інші народи "російської імперії" сформують незалежні країни.
- Аналітик вважає, що на території Росії не існує нації у сучасному розумінні цього слова. Річ у тім, що національні держави у Європі виникали упродовж 19 століття і остаточно сформувалися на початку 20 сторіччя.
- За словами Стуканова, європейські народи містять політичне поняття нації незалежно від етнічного походження мешканців, які проживають на території тієї чи іншої країни.
- На жаль, зауважує аналітик, більшість народів у складі російської імперії насправді потерпають – так само, як потерпали українці, фіни, литовці, латвійці та інші представники народів, які станом на тепер змогли вирватися з лав імперії.
- Національні рухи всередині Росії надзвичайно слабкі, бо їхню еліту винищують, так само як українців винищували у 20 столітті.