Однако развал "русской империи" неизбежен, и мир должен быть готов к этому. Об этом 24 канала сказал глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

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Запад должен понести ответственность за то, что вырастил "империю зла"

Закаев отмечает, что мы должны быть обеспокоены тем, чтобы раз и навсегда разрушить эту страну, эту "империю зла". А Запад должен понимать последствия и взять на себя ответственность. Именно благодаря позиции Запада, добавляет глава правительства Ичкерии, сегодняшняя Россия представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Именно западные лидеры выходили сегодняшнему убийцу, которого некоторые еще называют президентом России. Никакой федерации нет, никакого легитимного образования нет, никакого президента нет. Он – военный преступник. Если 20 лет назад западный мир задавал вопрос: "Who is mister Putin?" (Кто такой мистер Путин – 24 канал), то сегодня ответ на него есть,

– утверждает Закаев.

Он напоминает: в войне в Чечне погибли 300 тысяч человек, из них 40 тысяч – дети. Тогда Запад избрал не просто пророссийскую позицию, а всячески способствовал тому, чтобы чеченцы проиграли – несмотря на все колоссальные жертвы.

Они были озабочены тем, что Россия может развалиться. И оправдывали свою позицию тем, что мир в этом не заинтересован. Путин ясно дал понять, чего он хочет, кто он такой и что это за страна. Диктатор выдвинул ультиматум западному миру еще до начала полномасштабного вторжения,

– утверждает глава правительства Чечни.

По словам Закаева, Путин категорически требовал от НАТО вернуться к границам 1997 года, а от Совета Безопасности – закрыть глаза на то, что он собирается делать в Украине и не считать ее независимым суверенным государством.

После этого всего сегодня говорить, что они озабочены тем, что будет после проигрыша России – это двойные стандарты, лицемерие и безнравственность. Я не думаю, что они будут озвучивать такую позицию публично,

– уверяет Ахмед Закаев.

Нужно понимать: западные страны добились того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия, предоставив ей гарантии безопасности. Следовательно, непосредственную ответственность за войну, акцентирует Закаев, должен нести именно Запад.

"Нужно выработать приемлемый и для западного мира, и для всего международного сообщества формат будущего российских государств, которые появятся после демонтажа "российской империи". К этому мир должен быть готов. Его нужно убеждать, что это государство больше не может существовать в тех пределах, в которых мы его знали до совершения агрессии. Иначе оно всегда будет представлять угрозу", – подытожил Закаев.

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