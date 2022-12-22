Соответствующее видео было обнародовано в сети 22 декабря, сообщает 24 канал. На полуострове все чаще начинают появляться цвета государственного флага.

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В Крыму развевается украинский флаг

В сети обнародовали видео из крымского поселка Межводное. Там неизвестные патриоты вывесили украинский флаг.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что в 2018 году их волонтеры в поддержку украинских моряков в Крыму также развернули флаг Украины и сняли видео с призывом: "Атакуйте соколы, слава Украине!"

Это видео потом неоднократно попадало в трансляции хактивистов, взламывавших сети местного крымского ТВ. Возможно, эти трансляции и, безусловно, успехи ВСУ также вдохновили местных партизан на новые акции с поднятием украинского флага на оккупированной территории. Ждем новых свершений. Атакуйте, соколы, слава Украине!

– говорится в сообщении.

Смотрите видео флага Украины в Крыму

В Керчи появилась патриотическая елка

Недавно украинский активист и блогер Сергей Стерненко рассказал, что во временно оккупированном Крыму произошла "диверсия". Елку в Керчи нарядили сине-желтыми игрушками. Также сине-желтыми огнями загорелись улицы города.

Активист утверждает, что оккупационные власти уже ищут виновных.

"В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных (не шутка)", – отметил Стерненко.