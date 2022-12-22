Огромную волну недовольства действиями кремлевских властей в Крыму, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, зафиксировали в конце ноября, как только военное руководство России начало готовиться к обороне полуострова. В целом, антипутинские настроения среди жителей Автономной Республики начали расти сразу после полномасштабного вторжения.

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Впрочем, для большинства жителей Крыма даже после начала российского наступления по всем возможным направлениям война была чем-то далеким, что не касалось их лично. Теперь эта ситуация в корне изменилась.

Путин нарушил общественный договор и подорвал к себе доверие

Если события 24 февраля откровенно ватные крымчане встречали как праздник, то уже через несколько месяцев ситуация на полуострове стала более напряженной. Однако в апреле-мае 2022 г. понимания того, что Россия проиграет войну, у жителей полуострова еще не было.

Из Крыма панически уезжали семьи ФСБшников, "чиновников" и военных, которые могли спрогнозировать развитие событий на ближайший год.

В общем, даже несмотря на "отрицательное наступление" на Киев, Сумы, Чернигов, Николаев и Харьков, затопление крейсера "Москва" и поражение на Змеином крымчане верили, что "спецоперация идет по плану".

Догадываться о том, что реальность совсем другая, чем показывают по телевидению, жители оккупированного полуострова начали после первых "хлопков" на аэродромах . Уже тогда те, кто имел хоть какие-то сбережения, начали возвращаться в свою московитскую глубинку, иногда даже не успевая продать квартиры в Крыму. Ведь уже в июле на полуострове было выставлено на продажу столько недвижимости, что быстро продать жилье было просто невозможно даже с большими скидками.

. Уже тогда те, кто имел хоть какие-то сбережения, начали возвращаться в свою московитскую глубинку, иногда даже не успевая продать квартиры в Крыму. Ведь уже в июле на полуострове было выставлено на продажу столько недвижимости, что быстро продать жилье было просто невозможно даже с большими скидками. А вот когда случился сокрушительный взрыв на Керченском мосту, даже самые ярые адепты "русского мира" начали понимать всю опасность ситуации.

При этом следует отметить, что незаурядный подрыв доверия к Путину со стороны крымчан произошел после объявления им "частичной" мобилизации. Ведь принудительный набор в армию на полуострове проходил крайне невизбирательно и жестко. С учетом того, что между Кремлем и жителями Крыма существовал определенный общественный договор, заключавшийся в том, что крымчане должны были терпеть отсутствие воды и обожать власть, а Москва – поддерживать шаткую экономику региона огромными дотациями и гарантировать ему безопасность.

Полномасштабная война против Украины привела к тому, что России пришлось сокращать все расходы кроме военных. И последствия этого крымчане уже постепенно начинают чувствовать, ведь все программы развития сворачиваются, а экономика полуострова давно уже мертва.

Тем временем Крым возвращается домой: в Керчи поставили елку с синими и желтыми цветами

При этом фактически все жители Крыма видят грузовики с телами российских военных, колонны разбитой российской техники, которую захватчики тянут с херсонского и запорожского направлений, а также осознают масштабы боевых действий и силу украинской армии. Не могут не понимать крымчане и того, насколько слабы ВС России. "Аналоговнетная" московитская ПВО оказалась ни на что не способна, а все гарантии безопасности Кремля –лживыми.

Недавно на Крымском перешейке в Чонгаре раздались взрывы – прямо на границе начался пожар. Россияне уже опасаются, что туда начали доставать украинские защитники.

Все понимают, что своим маниакальным желанием уничтожить Украину Путин принес в дом крымчан войну. Ключевым аргументом оккупации Крыма, которым гордилось все российское общество, было то, что "президент смог захватить полуостров без всякого выстрела" и то, что "здесь не стреляют". Мол, после прихода России Автономная Республика превратилась в оплот покоя и стабильности. Теперь от этого утверждения не осталось и следа.

Крым в ожидании войны

По состоянию на середину декабря 2022 года ни у одного из жителей Крыма нет сомнений в том, что рано или поздно ВСУ появятся на полуострове. При этом никто из крымчан или так называемых понаехавших не желает, чтобы через их город или село проходила линия фронта. Переброски боевых действий на территорию Крыма они панически боятся.

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Не меньше всех пугает тот факт, что военное командование уже сейчас начинает готовиться к обороне. Причем фортификации устанавливают не только на перешейке, но и со стороны моря. Понятно, что у гражданских, которым 8 лет рассказывали о мощи российского флота и отсутствии украинского, появления надолбов и минных полей на пляжах вызывают большой разрыв шаблона.

"Зубы дракона" в Крыму / Фото ГУР

Чувство войны за Крым, которая рано или поздно наступит, пугает всех его жителей, поддерживавших аннексию. Поэтому они кое-где уже в открытую говорят о том, что полуостров нужно вернуть под контроль Киева мирным путем, а также достают из ящика запыленные украинские паспорта.

Ненависть к Путину и всему московскому руководству, нежелание бежать из Крыма, ведь там все "так по-домашнему", а также осознание неотвратимости поражения России изрядно усиливает антироссийские настроения на полуострове. И этот факт вполне может подкосить местную "власть", привести к определенным протестным действиям, а также к усилению помощи украинским военным, чтобы борьба за Крым была максимально безопасной для гражданских.