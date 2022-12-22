Відповідне відео оприлюднили в мережі 22 грудня, повідомляє 24 канал. На півострові дедалі частіше починають з'являтися кольори державного прапора.

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В Криму майорить український прапор

У мережі оприлюднили відео з кримського селища Міжводне. Там невідомі патріоти вивісили український прапор.

У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що у 2018 році їхні волонтери на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом: "Атакуйте соколи, слава Україні!".

Це відео потім неодноразово потрапляло в трансляції хактивістів, які зламували мережі місцевого кримського ТБ. Можливо, ці трансляції та, безумовно, успіхи ЗСУ також надихнули місцевих партизан до нових акцій з підняттям українського прапора на окупованій території. Чекаємо нових звершень. Атакуйте, соколи, слава Україні!

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео прапора України в Криму

В Керчі з'явилася патріотична ялинка

Нещодавно український активіст та блогер Сергій Стерненко розповів, що в тимчасово окупованому Криму сталася "диверсія". Ялинку в Керчі вбрали синьо-жовтими іграшками. Також синьо-жовтими вогнями запалали вулиці міста.

Активіст стверджує, що окупаційна влада вже шукає винних.

"У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт)", – зазначив Стерненко.