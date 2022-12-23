Об этом со ссылкой на анонимных западных чиновников рассказали журналисты The Times. Отмечали, что российская экономика ослаблена настолько, что ее восстановление может занять до 30 лет.
К теме Путин ответил на выступление Зеленского в Конгрессе шаблонными заявлениями и ложью, – ISW
"В Украине погибли более 100 тысяч российских солдат, а Кремль потратил на войну четверть своего годового бюджета", – отметили в The Times.
Потратили запасы
По информации журналистов, украинские военные уничтожили половину российских танков. Кроме того, Кремль быстро потратил запасы ракет, боеприпасов и снарядов.
Один из высокопоставленных источников в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь, – сказали в The Times.
Путин хочет увеличить армию: коротко
- Кремль заявил, что из-за "угрозы НАТО" должно увеличивать численность армии. По мнению британских разведчиков, Россия слишком поздно решила усовершенствовать войско.
- Владимир Путин 21 декабря получил планы по увеличению численности российской армии примерно на 30%. Согласно этому, войско оккупантов должно составлять 1,5 миллиона солдат.
- В разведке Великобритании отметили, что это свидетельствует о подготовке к продолжительной войне. Однако не знают, когда Путин сможет добиться такого числа и не понимают, как Россия найдет добровольцев для завершения такого "расширения".