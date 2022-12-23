Об этом со ссылкой на анонимных западных чиновников рассказали журналисты The Times. Отмечали, что российская экономика ослаблена настолько, что ее восстановление может занять до 30 лет.

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"В Украине погибли более 100 тысяч российских солдат, а Кремль потратил на войну четверть своего годового бюджета", – отметили в The Times.

Потратили запасы

По информации журналистов, украинские военные уничтожили половину российских танков. Кроме того, Кремль быстро потратил запасы ракет, боеприпасов и снарядов.

Один из высокопоставленных источников в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь, – сказали в The Times.

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