Про це з посиланням на анонімних західних чиновників розповіли журналісти видання The Times. Зазначили, що російська економіка ослаблена настільки, що її відновлення може зайняти до 30 років.
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"В Україні загинуло понад 100 тисяч російських солдатів, а Кремль витратив на війну чверть свого річного бюджету", – зазначили у The Times.
Витратили запаси
За інформацією журналістів, українські військові знищили половину російських танків. Крім цього, Кремль швидко витратив запаси ракет, боєприпасів та снарядів.
Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило The Times, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свою економічну і військову міць, – сказали у The Times.
Путін хоче збільшити армію: коротко
- Кремль заявив, що через "загрозу НАТО" має збільшувати чисельність армії. На думку британських розвідників, Росія занадто пізно вирішила вдосконалити військо.
- Владімір Путін 21 грудня отримав плани збільшення чисельності російської армії приблизно на 30%. Згідно з цим, військо окупантів має становити до 1,5 мільйона солдатів.
- У розвідці Великої Британії зазначили, що це свідчить про підготовку до тривалої війни. Проте не знають, коли Путін зможе досягти такого числа й не розуміють, як Росія знайде добровольців для завершення такого "розширення".