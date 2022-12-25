Владімір Путін готовий, що на війні Росії з Україною ліквідують 300 тисяч російських окупантів. Звичайно, що виплачувати їхнім родичам компенсацію ніхто не збирається. Тому в хід йдуть навіть дрова. "Зворушливу" новину розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.
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Красномовна ситуація сталася у республіці Тива – на батьківщині Сєргєя Шойгу. Там рідним ліквідованого мобіка видали компенсацію дровами.
На ще живих окупантів Росії теж байдуже
- Росії абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо". Окупант, який чекає свій квиток на концерт до Кобзона, розповів, що командування востаннє бачив півтора місяця тому.
- Загарбник розповідає, як росіяни на фронті сплять у ямах та п'ють воду з калюж.
- Що ж, принаймні в одному російські окупанти можуть бути впевненими: коли їх ліквідують, їхні родичі отримають дрова.