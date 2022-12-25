Владімір Путін готовий, що на війні Росії з Україною ліквідують 300 тисяч російських окупантів. Звичайно, що виплачувати їхнім родичам компенсацію ніхто не збирається. Тому в хід йдуть навіть дрова. "Зворушливу" новину розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.

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Красномовна ситуація сталася у республіці Тива – на батьківщині Сєргєя Шойгу. Там рідним ліквідованого мобіка видали компенсацію дровами.

Зверніть увагу! Станом на 25 грудня на концерт до Кобзона відправили вже 102 050 російських окупантів. Окрім того, знищили багато ворожої техніки.

На ще живих окупантів Росії теж байдуже