Такое мнение 24 каналу выразил правозащитник Марк Фейгин. Цель нового этапа мобилизации одна – забрасывать ВСУ телами.

Важно У вас осталось около недели, – министр обороны Резников обратился к жителям России

Мобилизация в России неизбежна

Фейгин рассказал, что мобилизация неизбежна, потому что Россия не решила свои задачи по мобилизации 21 сентября. Под Бахмутом они как стояли, так и стоят, никуда не продвинулись. Есть угроза наступления с севера на Украину, однако белорусской армии нет, Лукашенко не удается уговорить, поэтому необходим свой ресурс.

Этот ресурс нужно восполнять. Мобилизированных же убивают, они погибают тысячами. Мобилизация необходима для того, чтобы количественно пополнять личный состав. Поэтому я верю в мобилизацию именно по этим причинам, потому что в этом есть объективная необходимость,

– отметил правозащитник.

Фейгин о том, что новая волна мобилизации в России неизбежна, оккупантам нужно пополнять ресурс: смотрите видео

Признаков протеста в России нет

Он продолжил, что дальше просто заберут следующую партию, а потом еще и еще. Мобилизация как таковая не останавливалась. Людей выдергивают, проверяют наличие военной специальности, резервистов. Процесс не останавливался. Людей вызывают и т.д.

"Дураки идут сами. Это меня всегда удивляло, мол, пришла повестка, как я не пойду. Да вот так просто не пойдешь. Возможно, умом они и понимают, но не протестуют. Идут. А вы не ходите в военкомат. Как же я не пойду?", – заметил Фейгин.

По его словам, если так происходит, у власти все получится. Она соберет не 300 тысяч, но 100 тысяч может легко собрать. Пока неясно, как это им поможет. По идее это должно изменить отношение самых потенциальных мобилизованных россиян к войне.

Однако поскольку мы ничего не видим, то исходим из того, что нет никаких признаков того, что они готовы против этого хоть как-то выступить,

– подчеркнул правозащитник.

Мобилизация в России: последние новости