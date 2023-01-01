Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що Росія дійсно готується до нового наступу.

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За його словами, і міністр оборони попереджав, що про те, що на лютий – березень Росія може формувати ударні угруповання. Раніше головнокомандувач ЗСУ теж говорив про це.

Очевидно, що є розвідувальна інформація про те, що Росія може готуватися (до нового наступу – 24 канал). Навіть новорічне привітання Путіна на фоні військових свідчить про те, що він у своєму безумстві і іншого виходу для себе, крім того як продовжувати злочинну агресію проти України, він не бачить,

– пояснив Мусієнко.

Але, як зазначив військовий експерт, аби поповнити втрати російської армії на Луганщині чи під Бахмутом , а також утримувати лінію фронту та намагатися наступати, потрібні люди.

"Така мета є, тому Росія хоче продовжувати мобілізацію. Але це сигнал не лише Україні, а й нашим західним партнерам, бо Путін не налаштований на перемовини, чи виведення своїх військ, чи припинення ракетних обстрілів, він налаштований на війну", – наголосив Мусієнко.

Мусієнко про можливу мобілізацію в Росії та готовність Путіна: відео



Росія вже благає Китай про допомогу

На його думку, Кремль постійно намагається підвищувати рівень ескалації – то ракета в Польщі, то ядерні погрози тощо. Експерт вважає, що це все означає, що цей сигнал Кремль дає не лише Україні, це сигнал Заходу – Путін буде намагатися мобілізовувати свої резерви наскільки може.

Зараз зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном свідчить про те, що Росія вже благає Китай про допомогу. І хоч він ще нічого не надає, але не виключено, що ситуація може почати змінюватися. Путін не те, що йде у ва-банк, а ставить все на карту заради продовження цієї війни,

– запевняє Мусієнко.

Військовий експерт наголосив, що при цьому Путін ризикує всім, навіть майбутнім Росії та народу. "Він готовий продовжувати війну попри все, і ми це розуміємо та готуємося протистояти ворогу", – додав Мусієнко.

За його словами, Україна нарощує потенціал і ми чекаємо збільшення допомоги від партнерів.

До слова, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступного року на українців чекають радість та перемога. Він запевнив, що хороших новин варто очікувати у другій половині нового року. Крім того, Буданов сказав, що ракет у країни-агресорки лишилось небагато, а скоро будуть відчутні проблеми й з боєприпасами.