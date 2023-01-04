Владимир Путин готов потерять на войне до 300 тысяч оккупантов. Однако, похоже, до россиян до сих пор не доходит, что Кремлю безразлично "пушечное мясо".

Обратите внимание Боится ли Путин во второй раз объявлять мобилизацию: Гудков спрогнозировал реакцию народа

Жены мобиков записали слезливое видео

Россияне в Украине совершают геноцид. Родственники оккупантов, которые остаются на территории страны-террориста, не только не осуждают их бесчеловечные действия, но и радуются каждому удару по Украине. Бороться против войны по ту сторону границы не собирается никто.

В то же время россияне предпочитают, чтобы война была где угодно, только не в их доме. Вот и жены мобиков из Бийска зашевелились только тогда, когда поняли, что мужья вернутся домой разве что в черных пакетах. В то же время все, на что их хватило – снять слезливое видео.

Женщины жалуются, что их оккупанты возле села Житловка стоят с автоматами против танков и артиллерии. Жены просят забрать их мобиков с линии столкновения и жалуются, что их "никто не слышит". Конечно, не слышит, потому что Кремлю все равно.

Жены просят спасти мобиков: смотрите видео

Вдовы хотят больше "двухсотых"

Тем временем вдовы, которые уже получили "Лады", хотят, чтобы Россия провела масштабную мобилизацию. Они просят у Путина запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы страны-террориста.

Вдовы говорят, что большая мобилизация – это их просьба, их решение и их требование.