Девятиэтажное общежитие занялось в Чебоксарах. Кадры пожара обнародовали в российских телеграмм-каналах. 24 канал.
Кстати говоря Выгорели дотла: под Томском вспыхнул пожар в лагере для мобилизованных
Сначала сообщалось, что пострадали 15 человек, в том числе 8 детей. Затем озвучили цифру 17 потерпевших.
Среди пострадавших – младенец
Жителей общежития эвакуировали с помощью пожарной лестницы. Им оказывают медицинскую помощь. Уже появился комментарий российских властей. Глава Чувашии Олег Николаев говорит, что пострадали 8 детей. В частности, годовалый ребенок и трехмесячный младенец, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Местные жители говорят, что оперативные службы пытаются найти еще одного ребенка на месте пожара.
О причинах ЧП пока неизвестно. Впоследствии ее локализовали, а прокуратура начала проверку.
Пожар в ночном клубе в России
25 декабря в российском Владивостоке возник пожар в ночном клубе Unique. Пожарная тревога не сработала, поэтому людей никто не собирался эвакуировать. Очевидцы жаловались, что сработал только один выход. Там собралась целая толпа. Традиционно россияне утверждали, что "нет пострадавших".
В целом в России – ни дня без пожаров. В частности, 23 декабря загорелся нелегальный дом престарелых в Кемерово. Ни о какой системе пожаротушения в помещении даже не говорилось. Погибли 22 человека.