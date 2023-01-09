В российских телеграм-каналах сообщили, что якобы уточняют информацию о последствиях "прилета" на земле. Взрывы раздались ориентировочно в 9:10 9 января по Киеву, пишет 24 Канал.

Заметьте Взрывы в тыловых районах России демонстрируют неэффективность российской ПВО, – ISW

Что происходит в Белгороде

Россияне опубликовали видео, на котором слышен звук взрыва в Шебекино. Кроме того, пишут, что взрыв был слышен и над Белгородом.

Приблизительно в 10:10 (9 января – 24 Канал) над областью было громко,

– написали враги.

Опять поспешили заверить, что якобы работает система ПВО.

"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – заявили оккупанты.



Небо после "хлопка" в Белгородской области / Фото росСМИ



"Хлопок" в России снова звучал громко / Фото росСМИ

Последние заявления о "хлопке" на территории России