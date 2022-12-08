Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, после "хлопка" на российских авиабазах у Кремля могут возникнуть вопросы к высокопоставленным российским чиновникам.

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В частности, некоторые претензии могут высказать Сергею Суровикину, который является главнокомандующим воздушно-космическими силами России. Вдобавок он еще и руководит российским вторжением в Украину.

Однако, насколько мне известно, у Суровикина есть неплохое лобби, по крайней мере, было еще месяц назад. Ему даже прочили место министра обороны России при условии, что он сможет показать супервесомые результаты на украинском фронте,

– сказал Ступак.

"Россия не получила то, на что рассчитывала"

Экс-сотрудник СБУ предположил, что именно такая перспектива карьерного роста могла вдохновить генерала на новую тактику России в войне против Украины.

Ступак отметил, что 8 октября Суровикин был назначен руководителем объединенной группировки оккупационных войск во вторжении России в Украину. А уже с 10 октября начались массированные ракетные удары по украинским городам.

Однако результата пока это нет. Да, украинцы посидели в блекауте 30 часов, сейчас тоже есть проблемы с электроэнергией и отоплением. Но того, на что рассчитывала Россия – протестных настроений среди украинцев против власти – нет,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что из-за этого россияне вынуждены "разгонять" эту тему искусственно. В частности, в телеграмме распространяются сообщения, в которых якобы выражается недовольство отключением электроэнергии. Ступак подчеркнул, что это дело рук россиян.

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Какие последствия будут иметь для Суровикина поражения в Украине

Эксперт Украинского института будущего отметил, что отсутствие побед на фронте в Украине может негативно отразиться на положении командующего российским вторжением.

По всей вероятности, кресло под Суровикиным могло пошатнуться. И через некоторое время он может потерять свой пост,

– предположил Ступак.

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