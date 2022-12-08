Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, після "бавовни" на російських авіабазах у Кремля можуть виникнути питання до високопоставлених російських посадовців.
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Зокрема, певні претензії можуть висловити Сєргєю Суровікіну, який є головнокомандувачем повітряно-космічними силами Росії. На додачу він ще й керує російським вторгненням в Україну.
Однак, наскільки мені відомо, у Суровікіна є непогане лобі, принаймні було ще місяць тому. Йому навіть пророкували місце міністра оборони Росії за умови, що він зможе показати супервагомі результати на українському фронті,
– сказав Ступак.
"Росія не отримала те, на що розраховувала"
Ексспівробітник СБУ припустив, що саме така перспектива кар'єрного зростання могла надихнути генерала на нову тактику Росії у війні проти України.
Ступак зауважив, що 8 жовтня Суровікіна призначили керівником об'єднаного угруповання окупаційних військ у вторгненні Росії в Україну. А вже з 10 жовтня почалися масовані ракетні удари по українських містах.
Однак результату поки що це немає. Так, українці посиділи у блекауті 30 годин, зараз теж є проблеми з електроенергією та опаленням. Але того, на що розраховувала Росія – протестних настроїв серед українців проти влади – немає,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Він додав, що через це росіяни змушені "розганяти" цю тему штучно. Зокрема, у телеграмі поширюються повідомлення, у яких нібито висловлюється невдоволення відключенням електроенергії. Ступак наголосив, що це справа рук росіян.
Іван Ступак прокоментував нові вибухи в Росії: дивіться відео
Які наслідки матимуть для Суровікіна поразки в Україні
Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що відсутність перемог на фронті в Україні може негативно позначитися на становищі командувача російським вторгненням.
Цілком ймовірно, що крісло під Суровікіним могло захитатися. І через певний час він може втратити свою посаду,
– припустив Ступак.
Вибухи у Росії: коротко
- 5 грудня у Саратовській області пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс". Росіяни переконані, що туди прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Також неспокійно було і на військовому аеродромі Дягілєво неподалік Рязані. У Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз.
- Після "бавовни" на аеродромі Дягілєво недорахувалися 9 бомбардувальників. У ЗСУ наголосили, що з аеродрому "зникли" бомбардувальники, які окупанти використовували для завдавання ракетних ударів по території України.