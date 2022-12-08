Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, після "бавовни" на російських авіабазах у Кремля можуть виникнути питання до високопоставлених російських посадовців.

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Зокрема, певні претензії можуть висловити Сєргєю Суровікіну, який є головнокомандувачем повітряно-космічними силами Росії. На додачу він ще й керує російським вторгненням в Україну.

Однак, наскільки мені відомо, у Суровікіна є непогане лобі, принаймні було ще місяць тому. Йому навіть пророкували місце міністра оборони Росії за умови, що він зможе показати супервагомі результати на українському фронті,

– сказав Ступак.

"Росія не отримала те, на що розраховувала"

Ексспівробітник СБУ припустив, що саме така перспектива кар'єрного зростання могла надихнути генерала на нову тактику Росії у війні проти України.

Ступак зауважив, що 8 жовтня Суровікіна призначили керівником об'єднаного угруповання окупаційних військ у вторгненні Росії в Україну. А вже з 10 жовтня почалися масовані ракетні удари по українських містах.

Однак результату поки що це немає. Так, українці посиділи у блекауті 30 годин, зараз теж є проблеми з електроенергією та опаленням. Але того, на що розраховувала Росія – протестних настроїв серед українців проти влади – немає,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що через це росіяни змушені "розганяти" цю тему штучно. Зокрема, у телеграмі поширюються повідомлення, у яких нібито висловлюється невдоволення відключенням електроенергії. Ступак наголосив, що це справа рук росіян.

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Які наслідки матимуть для Суровікіна поразки в Україні

Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що відсутність перемог на фронті в Україні може негативно позначитися на становищі командувача російським вторгненням.

Цілком ймовірно, що крісло під Суровікіним могло захитатися. І через певний час він може втратити свою посаду,

– припустив Ступак.

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