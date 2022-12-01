Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, "окупанти постійно відчувають вміння наших воїнів знищувати важливі цілі та розривати логістичні ланцюжки".

До речі ЗСУ побили рекорд з заповнення "чорних пакетів" ворогами у листопаді

Суровікін намагається зменшити втрати Росії

Через це генерал Суровікін вирішив заборонити російським військовим проводити будь-які розвантажувальні та завантажувальні роботи на залізничному транспорті.

Окупанти не можуть проводити такі дії на відстані ближче ніж 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

Так, за наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднання угруповання окупаційних військ генерал Суровікін віддав наказ щодо заборони проводити будь-які розвантажувальні та завантажувальні роботи на залізничному транспорті насамперед ешелонів з технікою та боєприпасами на відстані ближче ніж 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення,

– сказав Громов.

Шалені втрати Росії в Україні

Росія у війні проти України використовує тактику, відповідно до якої кладе чимало сил заради дрібних цілей. Через це ворог зазнає шалених втрат не тільки в живій силі, але й техніці.

Так станом на 1 грудня Збройні Сили України ліквідували вже 89 440 російських окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 загарбників. Крім того, наші воїни знищили чимало техніки росіян:

танків – 2915,

бойових броньованих машин – 5877,

артилерійських систем – 1904,

РСЗВ – 395,

засобів ППО – 210,

літаків – 280,

гелікоптерів – 261,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562,

крилатих ракет – 531,

кораблів / катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441,

спеціальної техніки – 163.

Слід зазначити, що втрати росіян внаслідок вторгнення в Україну вже більші, ніж у війнах в Чечні та Афганістані.

Дізнайтесь більше – свіжі втрати окупантів: дивіться відео