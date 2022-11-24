Про це під час брифінгу заявив заступник голови оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Крім того, у росіян велика кількість санітарних втрат.

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Що там у росіян з пораненими

Олексій Громов повідомив, що за даними Генштабу, 19 листопада в розгорнутому польовому шпиталі та місцевій лікарні села Великі Копані на тимчасово окупованій Херсонщині, перебувало близько 300 осіб.

Крім того, росіяни здійснили "жест доброї волі" і протягом 18 – 19 листопада з Луганщини евакуювали 212 поранених до польового шпиталю та лікарні Валуйок у Бєлгородській області. Водночас з Валуйок до Бєлгорода вивезли понад 200 поранених.

У польовому шпиталі тимчасово окупованого міста Кремінна на Луганщині є серйозна нестача протишокових та знеболювальних засобів.

Водночас легкопоранених окупантів у польовому Шпиталі в Шебекіно російське командування наказало виписати – аби більше місць було для важкопоранених.

Україна виконує одну зі своїх цілей

Бригадний генерал підкреслив, що однією з основних стратегічних цілей України є завдання ворогу якнайбільших втрат, щоб вони змусили окупантів припинити війну.

Олексій Громов наголосив, що Росія зазнала більших втрат, ніж в обох Чеченських війнах та війні в Афганістані. Керівництво будь-якої іншої країни вже б припинило війну на тлі таких втрат, але російському керівництву байдуже на власних громадян.

Якими є втрати росіян у попередніх війнах

Під час війни в Афганістані з 1879 до 1989 СРСР втратив близько 15 000 солдатів (за офіційними даними).

Щодо Першої чеченської війни – дані серйозно різняться. У Кремлі заявили про близько 5 500 загиблих, Ічкерія заявила про майже 80 000 загиблих росіян, а дані незалежних експертів свідчать про 20 000 – 30 000 загиблих.

У Другій чеченській війні Росія втратила понад 7 000 військових.

Втрати окупантів станом на 24 листопада

За 9 місяців повномасштабного вторгнення в Україну, російська армія втратила не тільки десятки тисяч особового складу, але й тисячі одиниць техніки. Зокрема:

2 898 танків;

5 837 бойових броньованих машин;

1 889 артилерійських систем;

395 реактивних систем залпового вогню;

209 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 547 безпілотників;

531 крилату ракету;

16 кораблів та катерів;

4 400 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

161 одиницю спеціальної техніки.

Варто переглянути – ситуація на фронті станом на 24 листопада: дивіться відео