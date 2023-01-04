Пока в Ростове снова цветет "хлопок", "славная российская ПВО" борется с серьезными стратегическими целями Местные власти известили, что удалось ликвидировать воздушный шарик. Заявления распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Детали "исторического события" рассказал местный губернатор Василий Голубев. Он посетовал, что "объект свободно летел". Конечно же, в России свободными не могут быть даже воздушные шарики, поэтому несчастную сразу подстрелили.

Местных жителей спокоили, что они могут спать спокойно. Воздушные шарики не представляют для них никакой угрозы. Россияне в комментариях спрашивают Голубева, не смешно ли ему самому от таких "официальных заявлений".

Жители страны-террористки поддерживают геноцид, который российские оккупанты совершают в Украине. В то же время россияне хотят, чтобы их война никак не затронула, а "хлопок" вызывает истерику.

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